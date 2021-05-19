وزارة الداخلية وأمن المدن

2021/05/19 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة الكاظمي تسلم الملف الأمني لعدة محافظات في وزارة الداخلية، كيف هي جاهزية القوات الأمنية؟

وهل هناك تدخل سياسي في قرار نقل الملف الأمني؟ التفاصيل في هذه الحلقة

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