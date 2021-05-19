وزير النقل: أجواؤنا تدار عراقياً ونواجه ضغوطا لإرجاع الشركة البريطانية

2021/05/19 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حازم محمد حبيب

رجح وزيرُ النقل ناصر حسين الشبلي أن يستقبل ميناء الفاو الكبير بعد انجاز المرحلتين الاولى والثانية من المشروع بحدود 30 مليون حاوية سنويا، مع تشغيل اكثر من عشرة الاف عامل، بينما اكد ان الاجواء العراقية تدار من قبل شركة الملاحة الجوية وبملاكات عراقية، كاشفا عن وجود ضغوطات لارجاع شركة سيركو البريطانية.

وعزا الوزير تراجع ايرادات الخطوط الجوية العراقية الى تفشي وباء كورونا، وبينما اعلن وجود فساد كبير في ملف وكلاء الشركة، لفت الى ان ملف رفع الحظر الاوروبي عن الطيران العراقي لا يزال يراوح في مكانه على الرغم من جهود الوزارة في اكمال جميع متطلبات المنظمة الدولية للطيران.

وقال الوزير في حوار موسع مع “الصباح”: ان “قيمة انجاز المرحلة الثانية لميناء الفاو الكبير محددة، إلا أن الوزارة تعمل على طرح مشاريع المرحلة الثانية للاستثمار، كما ان الايرادات المتوقعة من الميناء بحسب توقعات الاستشاري الايطالي من الارصفة الخمسة ضمن المرحلة الاولى كبيرة جدا سواء لشركة الموانئ او الجمارك والجهات الاخرى داخل الميناء”، مشيرا الى انه “مع انجاز رصيف 90 ضمن المرحلة الثانية، فإن الميناء سيكون بإمكانه استقبال 30 مليون حاوية في السنة”.

واضاف ان “المشروع سيخلق فرص عمل لاعداد كبيرة من الأيدي العاملة والافضلية ستكون للعمالة القريبة من الميناء ثم بعد ذلك التوسع لمناطق اخرى”، متوقعا ان “يستقطب المشروع ضمن المرحلة الاولى بحدود عشرة الاف عامل وستتضاعف هذه الارقام بعد انجاز المرحلة الثانية”.

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