2021/05/19 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أكدَ رئيسا الجمهوريةِ برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، أهمية الانتخابات المقبلة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجرائها، ودعم جميع المستلزمات الضرورية لإنجاحها واتخاذ أقصى التدابير لمنع الخروقات الانتخابية، وكلّ ما من شأنه التأثير في إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم، من أجل أن تكون مخرجات العملية الانتخابية معبّرة بشكل حقيقي عن الإرادة الحرة للمواطنين وخياراتهم.

وذكر بيان رئاسي، أن الجانبين شددا، خلال اللقاء الذي جرى في قصر السلام ببغداد، على ضرورة حماية الاستقرار في البلد وترسيخه، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين، وملاحقة فلول الإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بعض المناطق، وتوفير جميع الدعم للقوات الأمنية بجميع تشكيلاتها لتحقيق هذا الهدف».

وأضاف البيان، أن “اللقاء تناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان واعتداءات غير إنسانية، إذ جرى التأكيد على موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وتبنّي نصرة الشعب الفلسطيني على الصعد كافة، وفي المحافل الدولية، في سبيل تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، وإيقاف الاعتداءات في القدس وقطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وضرورة العمل الجاد المشترك عربياً وإقليمياً ودولياً من أجل الإيقاف الفوري لما يتعرض له المدنيون العزّل وحماية حقوقهم المشروعة ووقف الاعتداءات والاستفزازات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).