2021/05/19 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الثلاثاء، أن المحادثات بين السعودية وإيران في مرحلة "استكشافيّة"

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