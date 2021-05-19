حادث مأساوي آخر لقوارب الموت.. غرق مهاجرين انطلقوا من ليبيا

2021/05/19 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فُقد، الثلاثاء، أكثر من 50 شخصا وتمّ إنقاذ أكثر من 30 إثر غرق قارب أبحر من السواحل الليبية، في آخر حادث مأساوي على إحدى طرق الهجرة التي تحصد أكبر عدد من الأرواح في العالم

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