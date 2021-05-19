غوتيريش يدعو المجتمع الدولي إلى دعم العمليات الإنسانية في غزة

2021/05/19 | 03:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.وقال غوتيريش، "نشهد معاناة إنسانية هائلة وأضرارا جسيمة في المنازل والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، وأدعو المجتمع الدولي إلى ضمان تأمين التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في القطاع".هذا وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 217 شهيدا و1500 مصاب، بحسب وزارة الصحة في غزة.المصدر: سبوتنيك

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