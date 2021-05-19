الدوري الإنكليزي.. يونايتد يضمن الوصافة وتشلسي يثأر من ليستر

2021/05/19 | 04:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم فريق تشلسي الإنكليزي الفائز على ليستر سيتي 2-1 في مباراة ثأرية هدية مركز الوصافة إلى مانشستر يونايتد المتعادل على أرضه مع ضيفه فولهام 1-1، الثلاثاء، في منافسات المرحلة 37 من بطولة إنكلترا لكرة القدم

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