وزير الخارجية المصري: الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على مصالحنا المائية

2021/05/19 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مواطني بلاده، بالاطمئنان بشأن عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، والذي تعتزم أديس أبابا في المضي قدما فيه في يوليو القادم، بعد أن كانت القاهرة قد رأت سابقا أن ذلك يمثل خطرا على دول مصب نهر النيل

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