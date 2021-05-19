خربشات قلم - عباس علي العلي

2021/05/19 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي أقسم بهذا......الذي فوق الظنونبالحق وما بعد الحق وما قبلهبك أنتبالوهم والحقيقةبالفناء بالحياة بالسائرون بين الشمس والقمرأقسم بالمقسمات والمجمعات أقسم بالخلد والخالدون والمبرؤون من كل ذنبأقسم بنفسيوبما يقسم به القسمنحن بقايا بشرلا فرد ولا وترفي عيد إذا حُشرنتباهى بالموت والموتى وهم نائمون نومة الأبدبالشيء واللا شيءوكل شيء ف ......





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