الوفاء لاُمي الغالية.. - حسن أحراث

2021/05/19 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث احتراما لباقي الأمهات واعتذارا، وخاصة أمهات الشهداء؛ "أجمل الأمهات التي انتظرت ابنها… أجمل الأمهات التي انتظرتهُ، وعادْ… عادَ مستشهداً" (شعر حسن عبد الله وغناء مارسيل خليفة)؛ أنت أمي هنية أجمل الأمهات..



أنت أمي أروع الأمهات..كل الأمهات جميلات ورائعات، وكل أم أجمل الأمهات وأروع الأمهات..



وأخص بالذكر أم الشهيد الدريدي، أمنا السعدية، وأم الشهيد بلهواري، أمنا الباتول..من حرك المواجع؟ مشكورا..؟ ......





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