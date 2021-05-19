ادوارد سعيد والفعل الفلسطيني المقاوم - زهير الخويلدي

2021/05/19 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي "إنني أتحدث، عن المصالح العاملة في تمثيل الغرب للشرق، فهي مصالح السيطرة الإمبريالية، وهي من صلاحيات السلطة"إدوارد سعيد، (من مواليد 1 نوفمبر 1935، القدس - توفي في 25 سبتمبر 2003، نيويورك، الولايات المتحدة) ، أكاديمي أمريكي فلسطيني وناشط سياسي وناقد أدبي درس الأدب في ضوء السياسة الاجتماعية والثقافية وكان نصيرا صريحا للحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.



والد سعيد، وديع (ول ......





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