بعد عودته إلى منتخب فرنسا.. هل يجتمع شمل بنزيمة ومبابي في مدريد؟

2021/05/19 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قرار إعادة النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، إلى صفوف "منتخب الديوك" فرحة الكثير من عشاق ريال مدريد، معتبرين إياه خطوة على طريق اجتماع هداف فريقهم مع النجم الشاب، كيليان مبابي، في قلعة الفريق الملكي بالموسم القادم.

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