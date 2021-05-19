2021/05/19 | 07:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل من الطرفين عند اعتباره لمواقفه، صاحب قضية محقّة.من خارج هذا الاعتبار، تكاد هذه المواقف أن تثير الاشمئزاز.

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