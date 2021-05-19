استراتيجية بنيامين نتنياهو وكيفية التصدي لها - جلبير الأشقر

2021/05/19 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر لقد ضمن بنيامين نتنياهو فرادة موقعه في التاريخ، ليس بصفته رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تربّع على كرسيه أطول مدة (زادت مدته عن خمسة عشر عاماً، بما تعدّى مؤسّس الدولة الصهيونية، دافيد بن غوريون، الذي كان صاحب الرقم القياسي من قبل، ولم يُكمل سنته الرابعة عشرة في الحكم) بل أيضاً وبصورة خاصة بمغالاته، أي نتنياهو، في الصهيونية التي فاق بها جميع أسلافه، بمن فيهم أرباب الليكود، حزبه والجناح الفاشي في ......





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