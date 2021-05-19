//سوفَ تنتهي الحَربُ// - ريتا عودة

2021/05/19 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريتا_عودة وَأُحِيكُ الوَطَنَ قُطبَةًفَقُطْبَةْ...فَأتَعَثَّرَ بالقُدْسَيافاوَغزَّة.AndI weeve the homelandStech by stech..At JerusalemJaffaAnd GazaI stumble.**((ح ر ب))كلَّما سَعَى الحُبُّ كَالقُرُنْفُلِ أن يَتَفَتَقَ،بَيْنَ بَتَلَتَيْهِانْدَسَّتِ الرَّاءُ الدَّاميَة..!**//يومياتُ ......





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