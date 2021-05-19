الامبريالية والصراع الطبقي (3) - عبد السلام أديب

2021/05/19 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_السلام_أديب تدور أمام أعين الطبقة العاملة العالمية حاليا رحى أعنف صراع طبقي يشهده التاريخ بين الامبريالية الصهيونية والجماهير العمالية الفلسطينية، ورغم عدم تكافؤ قوة الطرفين فيظهر ان إرادة الطبقة العاملة الفلسطينية أقوى وهي بالتالي قادرة على هزم جرائم وطغيان وعجرفة الصهاينة.



فالثورة، والمقاومة، والصراع الطبقي، كلها مسميات من قاموس سياسي واحد مصدره الحركة العمالية الشيوعية العالمية، وذلك منذ اكتمال وع ......





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