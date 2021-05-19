لماذا غابت السعادة عن هذا الشرق؟

2021/05/19 | 07:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل عشر سنوات، أصدرت الأمم المتحدة قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى قياس مقدار السعادة عند شعوبها من أجل تطوير آليات العمل للإرتقاء بأحوال المواطنين عبر جعل السعادة هدفا بحد ذاته للإنسان والحكومات، وفي عام 2012 أقرت الجمعية العامة يوم عالمي للسعادة وصدر أول مسح شمل أكثر من 150 دولة تم فيه تصنيف دول العالم حسب سعادة أبنائها إعتمادا على عدة إعتبارات منها متوسط دخل الفرد وحجم الرعاية الإجتماعية وتوفّر البيئة الآمنة وحرية الإنسان وتنوع الخيارات المتاحة أمامه، ودرجة المساواة بين الأفراد، والحالة الصحية ا

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