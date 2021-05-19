الهجرة تحدد موعد صرف منحة النازحين العائدين

2021/05/19 | 08:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، الاربعاء، ان توزيع منحة العودة للنازحين العائدين الى مناطقهم الاصلية سيبدأ مطلع حزيران المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي عباس جهاكير في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (19 آيار 2021) ان "عدد العائدين المشمولين بالمنحة يبلغ 577 ألف اسرة، وان ما خصص في موازنة 2021 كمنحة عودة للاسر النازحة غير كاف".

واضاف انه "سيتم توزيع المنحة لنحو 13 ألف اسرة فقط بحسب الامكانيات المادية المتوفرة للوزارة وستكون الاولوية في التوزيع للنساء الارامل العائدات الى مناطقهن الاصلية".

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