خلال نصف ساعة .. تحرير طفلة مختطفه في كربلاء

2021/05/19 | 08:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الاربعاء، عن

تحرير طفلة مختطفة بعد نصف ساعة من

اختطافها في احد احياء المحافظة.





وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "مكنت مفارز قسم شرطة

النجدة في مديرية شرط

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