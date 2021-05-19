الخارجية السعودية عن المحادثات مع إيران: مرحلة استكشافيّة

2021/05/19 | 08:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجيّة السعودي فيصل بن

فرحان، أنّ المحادثات بين السعودية

وايران، القوّتَين الإقليميّتين

المتنافستين، هي في مرحلة "استكشافيّة".

وقال بن فرحان خلال تواجده في باريس

للمشاركة في قمّتَين د

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