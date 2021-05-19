الكاظمي يصل الى محافظة واسط

2021/05/19 | 08:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

صباح الاربعاء، إلى محافظة واسط.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس

الوزراء في بيان مقتضب، تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي وصل إلى مح

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