رئيس الوزراء يصل الى محافظة واسط

2021/05/19 | 08:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الاربعاء، إلى محافظة واسط.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان مقتضب، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل إلى محافظة واسط”، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

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