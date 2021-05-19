بنفس الحجم ووسائل الرفاهية.. الصين تعيد إحياء

2021/05/19 | 08:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات بإمكان عشاق فيلم "تيتانيك" الملحمي أن يعيشوا تجربة ركوب تلك السفينة المذهلة والتي كانت تعتبر تحفة صناعية وفنية عند ظهورها لأول قبل أن تبحر في رحلتها الأولى والأخيرة.

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