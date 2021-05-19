النقل ترجح استقبال ميناء الفاو 30 مليون حاوية سنويا

2021/05/19 | 09:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رجح وزيرُ النقل ناصر حسين الشبلي، اليوم الاربعاء، أن يستقبل ميناء الفاو الكبير بعد انجاز المرحلتين الاولى والثانية من المشروع بحدود 30 مليون حاوية سنويا، مع تشغيل اكثر من عشرة الاف عامل.وقال الشبلي، في مقابلة مع صحيفة الصباح، ان “تراجع ايرادات الخطوط الجوية العراقية يعود الى تفشي وباء كورونا”، لافتا الى ان […]

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