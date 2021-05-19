فواكه صيفية تحافظ على صحة الكبد.. تعرف عليها

2021/05/19 | 09:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات يعتبر الكبد المسؤول الرئيس عن العديد من العمليات الحيوية بالجسم، مثل تكسير البروتين وإنتاج كرات الدم الحمراء وغيرها، لذا يجب اتباع نمط حياة يومي صحي وتناول بعض الأطعمة المفيدة لسلامة الكبد.تساعد بعض الفواكه الصيفية على حماية صحة الكبد ومنع تعرضه للتلف، لاحتوائها على المواد والمركبات الطبيعية التي تعزز صحة الخلايا والأنسجة بها، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فواكه صيفية تحافظ على صحة الكبد..



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