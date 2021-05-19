بيان من مصرف الرافدين حول معاملات السلف والقروض

2021/05/19 | 09:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، استمرار ترويج المعاملات في فروع المصرف.

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وقال المصرف في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (19 آيار 2021)، "ترويج معاملات السلف والقروض للموظفين والمواطنين عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

وأعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، تفاصيل منح قروض البناء البالغة 50 مليون دينار عراقي.

وذكرالمصرف في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آيار 2021)، أن "قروض الـ٥٠ مليون دينار المخصصة للبناء والترميم، تمنح للموظفين، وهناك أولوية ومفاضلة لحاملي الماستر كارد في الحصول على القرض".

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