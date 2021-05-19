انطلاق عملية أمنية من ثلاثة محاور في كركوك

2021/05/19 | 09:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، انطلاق عملية واسعة من ثلاثة محاور في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان أن ” القوات الأمنية ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، شرعت صباح اليوم، بعملية امنية واسعة ومن ثلاثة محاور، المحور الأول للفرقة الثامنة واللواء ٤٥ بالاشتراك مع القوات الخاصة وفوج استطلاع من المقر المتقدم في كركوك، بهدف تفتيش وادي الشاي”.

وأضافت “في المحور الثاني، الفرقة الخامسة الشرطة الاتحادية ولواء من المهمات الخاصة لتفتيش وملاحقة عناصر عصابات داعش في وادي زغيتون”.

وتابعت “المحور الثالث للحشد الشعبي، للبحث عن ما تبقى من عناصر داعش والمطلوبين، حيث يبدأ من قرية السادة الى القرية العصرية، وتأتي هذه العملية بإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش”.

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