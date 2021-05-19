وزير النقل: ميناء الفاو سيستقبل 30 مليون حاوية سنوياً

2021/05/19 | 09:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح وزيرُ النقل ناصر حسين الشبلي أن يستقبل ميناء الفاو الكبير بعد انجاز المرحلتين الاولى والثانية من المشروع بحدود 30 مليون حاوية سنويا، مع تشغيل اكثر من عشرة الاف عامل.

وعزا الشبلي، في مقابلة مع صحيفة الصباح، تراجع ايرادات الخطوط الجوية العراقية الى “تفشي وباء كورونا”، لافتا الى ان “ملف رفع الحظر الاوروبي عن الطيران العراقي لا يزال يراوح في مكانه على الرغم من جهود الوزارة في اكمال جميع متطلبات المنظمة الدولية للطيران”.

وقال الوزير إن “قيمة انجاز المرحلة الثانية لميناء الفاو الكبير محددة، إلا أن الوزارة تعمل على طرح مشاريع المرحلة الثانية للاستثمار، كما ان الايرادات المتوقعة من الميناء بحسب توقعات الاستشاري الايطالي من الارصفة الخمسة ضمن المرحلة الاولى كبيرة جدا سواء لشركة الموانئ او الجمارك والجهات الاخرى داخل الميناء”، مشيرا الى انه “مع انجاز رصيف 90 ضمن المرحلة الثانية، فإن الميناء سيكون بإمكانه استقبال 30 مليون حاوية في السنة”.

واضاف ان “المشروع سيخلق فرص عمل لأعداد كبيرة من الأيدي العاملة والافضلية ستكون للعمالة القريبة من الميناء ثم بعد ذلك التوسع لمناطق اخرى”، متوقعا ان “يستقطب المشروع ضمن المرحلة الاولى بحدود عشرة الاف عامل وستتضاعف هذه الارقام بعد انجاز المرحلة الثانية”.

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