ارتفاع وتيرة العمل في مشروع مستشفى الطب الرياضي

2021/05/19 | 09:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكدَت وزارة الشباب والرياضة، أن نسبة إنجاز مستشفى الطب الرياضي، الذي تنفذهُ شركة روكويل 67 الألمانية، لصالحِ وزارةِ الشبابِ والرياضةِ، وصلت إلى 60% من النسبة الكلية لحجم العمل وفقاً لمعايير الجودة .وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن" الشركة المنفذة أكملت الهيكل الكونكريتي لمبنى المستشفى وكذلك الأبنية الخدمية الملحقة بها وتمَّ أيضاً الانتهاء من أعمال التقطيع (الجدران) للطابقين الأول والثاني و المباشرة بأعمال التقطيع في الطابق الأرضي".وأضاف أن " نسبة الإنجاز ارتفعت إلى مراحل متقدمة في الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك أعمال الانهاءات الخارجية المتمثلة بأعمال اللبخ وتثبيت قواعد الواجهات والمباشرة بأعمال الطرق وكراجات السيارات وأعمال الصرف الصحي وتوصيل مصدر الماء الرئيس إلى مبنى المستشفى ، فضلاً عن أن جميع المواد المستخدمة في إنشاء المشروع خاضعة للفحص المختبري بالتعاونِ مع دائرة المهندس المقيم في وزارةِ الشبابِ والرياضةِ ومطابقة لمعايير الصحة والسلامة المهنية".مبيناً أن" مستشفى الطب الرياضي سيكون أحد المشاريع المهمة، والأول في العراق متخصص بالطب الرياض إلى جانبِ احتوائه على 10 عيادات خارجية في الاختصاص نفسه، كما تمَّت إضافة قسم للباطنية وأمراض القلب، فضلاً عن صالات للعمليات وأُخرى للطوارئ، ومختبرين اثنين مجهزين بأحدث المعدات ضَمنَ المواصفات العالمية، ليكون المستشفى نقلة نوعية بما يخص الطب الرياضي والعلاج الطبيعي لاستقبال الرياضيين والرواد والمواطنين" على أمل أن يتم إنجاز هذا المشروع ضَمنَ الموعد المقرر خلال العام الحالي.

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