إسرائيل تنفي الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة

2021/05/19 | 09:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مصدر سياسي إسرائيلي أنباءً عن موافقة تل أبيب على ‎وقف إطلاق النار، نافياً أي تفاهم أو تعهد إسرائيلي بذلك.

وحسب هيئة البث الإسرائيلي “مكان”، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع بيني غانتس في تصريحاتهما أمس، أن العملية العسكرية في قطاع غزة ستستمر حتى عودة الهدوء والاستقرار في المنطقة.

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