بعد صراع مع المرض.. وفاة مخرج مسلسل ''طاش ما طاش'' السعودي

2021/05/19 | 09:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توفي المخرج السعودي عبد الخالق الغانم، الذي قام بإخراج مسلسل "طاش ما طاش" بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الغانم توفي في مستشفى الدمام التخصصي بعد أن ساءت حالته صحية.

وأخرج الغانم مسلسل "طاش ما طاش"، الذي يعد أحد أكثر المسلسلات السعودية شهرة، واستمر بإخراجه إلى أن وصل إلى الجزء الـ15 عام 2007.

وأخرج أيضا "شوية ملح" (2002) و"جنون المال" (2006)، و"حارتنا حلوة" (2008)، و"سكتم بكتم" (2010)، و "من الآخر" (2012)، و"يا تصيب يا تخيب (2012)".

ونعى عدد كبير من الفنانين، المخرج الراحل، من بينهم ناصر القصبي، وعبد الله السدحان، اللذان شاركا معه في مسلسله الشهير.

فجعت بخبر موجعوفاة الصديق العزيز المخرج عبدالخالق الغانمبعد معاناة طويله من المرضموجع كثيراً فقدك يابو وفي لي ولكل من عرفك و أقترب منكرحمة الله عليكوعزائي الى وفي الغانم وأخوانه و والدته والله يصبركم على فراقه المؤلم

— ناصر القصبي (@algassabinasser) May 18, 2021

انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له وعسى ما أصابه طهوراً ورفعة له في درجاته وعزائنا لأسرته الكريمة الله يلهمهم الصبر والسلوان #وفاة_المخرج_عبد_الخالق_الغانم

— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) May 18, 2021

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