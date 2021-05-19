بيان من شرطة كربلاء رداً على أنباء صدور أوامر من المحافظ باعتقال الناشطين

2021/05/19 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

بيان رسمي:

نفي

قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت تنفي باعطاء الأوامر لها من قبل السيد محافظ كربلاء المقدسة بالبحث عن الناشطين

قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت تنفي خبرا تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي مفاده ان السيد محافظ كربلاء المقدسة قد أعطى أوامر للقوات الأمنية باعتقال الناشطين اللذين يقومون بتنظيم اللافتات للمطالبة بدم الشهيد وهنا نود ان نبين ان القوات الأمنية لم تستلم اي أمر مما ورد في أعلاه بل على العكس كان يوم أمس مؤتمرا أمنيا للسيد المحافظ المهندس نصيف الخطابي مع القيادات الأمنية وبكافة تشكيلاتها وبناءا على أمر السيد رئيس الوزراء تم خلاله التباحث عن آخر مستجدات التحقيق وما توصلت اليه النتائج داعيا الجهات التحقيقية ذات العلاقة بالاهتمام والاسراع بكشف ملابسات الحادث الخاص باغتيال الشهيد ايهاب الوزني وسرعة القبض على الجناة لتقديمهم إلى العدالة وانه داعم لكل الجهات التحقيقية للكشف عن الجناة .

ان ماينشر من أخبار عارية عن الصحة وفي هذا الظرف بالذات إنما الغرض منه معروف الا وهو تأجيج الشارع الكربلائي لأغراض ومآرب هدفها زعزعة الأمن والاستقرار وعلى من ينشر مثل هكذا اخبار أخذها من مصادرها الرئيسه وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة وتلفيق الاخبار

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