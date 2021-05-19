تشيلسي يثأر من ليستر سيتي ويعزز حظوظه في المشاركة بدوري الأبطال

2021/05/19 | 09:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اقترب تشيلسي من ضمان تأهله لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد فوزه الثمين على ضيفه ليستر سيتي 2-1 يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل هدفي “البلوز”، الألماني أنتونيو روديغر والإيطالي جورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقتين 47 و66 على الترتيب، فيما أحرز النيجيري كيليتشي إيهياناتشو هدف […]

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