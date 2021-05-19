اقتربنا من النصف مليون.. الصحة تلوح بإجراءات قانونية تلاحق المهاجمين لبرنامج التحصين

2021/05/19 | 09:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتربتْ اعدادُ الملقحين في عموم

البلاد من عتبة 500 ألف بحسب احصاءات

وزارة الصحة، التي اعلنت نيتها الوصول

الى تلقيح 50% من النسبة الكلية

المستهدفة البالغة 8 ملايين مواطن حتى

نهاية العام الحالي.

وقا

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