وزير النقل يوجز مراحل بناء ميناء الفاو.. ويكشف عن ضغوطات لإرجاع شركة بريطانية للملاحة

2021/05/19 | 09:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي،

الاربعاء، امكانية استقبال ميناء الفاو

الكبير لاكثر من 30 مليون حاوية سنويا

بعد انجاز المرحلتين الاولى والثانية

من المشروع، والذي سيوفر أكثر من 10 الاف

فرصة عمل، بينما

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