2021/05/19 | 10:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر رسمية لقناة "الحرة" أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة سيتقدم اليوم بطلب التنحي عن منصبه في وزارة الخارجية وإعفائه من مهامه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر لـ"الحرة": وزير الخارجية اللبناني سيتنحى عن منصبه اليوم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر لـ"الحرة": وزير الخارجية اللبناني سيتنحى عن منصبه اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).