اسعار النفط تهوي بسبب تجدد المخاوف من كورونا ورفع سعر الفائدة الامريكية

2021/05/19 | 10:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، يوم الأربعاء ، بفعل تجدد مخاوف الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا ومخاوف من ارتفاع التضخم بما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد … Readmore

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