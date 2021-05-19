عملة ’البيتكوين’ تهوي.. فقدت 25 ألف دولار من قيمتها

2021/05/19 | 10:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هبطت عملة "البيتكوين"، الأربعاء، بأكثر من 13% وجرى تداول هذه العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم دون مستوى 40 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 8 فبراير الماضي.

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وبحلول الساعة 08:50 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة "البيتكوين" بنسبة 13.4% إلى 39748.25 دولار، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك".

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