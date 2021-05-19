2021/05/19 | 10:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت الهند اليوم الأربعاء 267334 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، بينما قفز عدد الوفيات اليومية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4529.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس كورونا بلغ 25.5 مليون، وعدد الوفيات 283248.

التالي

منذ ساعة واحدة

إسرائيل تنفي الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة

منذ 13 ساعة

انهيار “قوس داروين” الشهير في جزر غالاباغوس

منذ 13 ساعة

هنية يدعو خامنئي إلى “تحرك فوري”

منذ 14 ساعة

المخابرات إلاسرائيلية تضع هنية والسنوار على قائمة الأهداف

منذ 15 ساعة

حصيلة جديدة لضحايا العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

منذ 16 ساعة

حزب تركي يحذر من حرب “عالمية أو إقليمية”

منذ 19 ساعة

الخزانة الأمريكية تعاقب شركات في تركيا موّلت داعش

منذ 20 ساعة

نزوح أكثر من 58 ألف مدني في غزة

منذ 20 ساعة

إضراب شامل في فلسطين تنديداً بالعدوان الإسرائيلي

منذ 24 ساعة

فرنسا تسقط 5 مليارات دولار من ديون السودان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (25.5 مليون إصابة بكورونا في الهند) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (25.5 مليون إصابة بكورونا في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).