وزير الخارجية السعودي يقول إن المحادثات بين الرياض وطهران في مرحلة “استكشافية”

2021/05/19 | 10:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجيّة السعودي فيصل بن فرحان في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنّ المحادثات بين السعودية وايران، القوّتَين الإقليميّتين المتنافستين، هي في مرحلة “استكشافيّة”.وقال الوزير الموجود في باريس للمشاركة في قمّتَين دوليّتين “بدأنا مناقشات استكشافيّة، إنّها في بدايتها”.… Readmore

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