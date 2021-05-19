الكونغرس الأميركي يقر قانونا لحماية الأميركيين من أصول آسيوية

2021/05/19 | 10:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر الكونغرس الأميركي قانونا لحماية الأميركيين من أصول آسيوية، من العنصرية والعنف اللذين تصاعدا مع جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن مؤيدو النص.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس الديموقراطي جو بايدن متحمس لتوقيع هذا القانون المهم هذا … Readmore

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