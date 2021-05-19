الهجرة توضح بشأن توزيع منحة للأسر العائدة من النزوح

2021/05/19 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن المنحة المقرر إعطاؤها للأسر النازحة التي عادت مؤخراً إلى مناطق سكناها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي عباس جهاكير في تصريح صحفي، إن "عدد العائدين المشمولين بالمنحة يبلغ 577 ألف اسرة، وان ما خصص في موازنة 2021 كمنحة عودة للأسر النازحة غير كافٍ".

وأضاف: "ستُوزع المنحة لنحو 13 ألف أسرة فقط، وبحسب الإمكانيات المادية المتوفرة للوزارة، وستكون الأولوية في التوزيع للنساء الارامل العائدات الى مناطقهن الاصلية".

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