الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ضمان تأمين التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في غزة

2021/05/19 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقال غوتيريش في بيان: "نشهد معاناة إنسانية هائلة وأضرارا جسيمة في المنازل والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، وأدعو المجتمع الدولي إلى ضمان تأمين التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في القطاع".

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عن مبادرة مصرية تقضي بمنح مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة.



في ظل الهجمات الإسرائيلية على القطاع التي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى وأضرت بالبنية التحتية.

ويأتي هذا فيما دعت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار يطالب بوقف القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

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