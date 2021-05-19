النّبش في الذّاكرة - نادية خلوف

2021/05/19 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف لا أحد يساعد الفلسطينيين أثرت المنافسة على النفوذ بين إيران والسعودية لعقود على آفاق السلامالكاتب : كيم غطاسترجمة : نادية خلوف عن : theatlantic.comاليوم إيران ، وغدا فلسطين." هكذا ابتهج الحشد في طهران في شباط 1979 ، خلال زيارة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات لآية الله روح الله الخميني بعد أيام فقط من نجاح الثورة الإيرانية.



كان عرفات أول شخصية أجنبية تزور إيران بعد سقوط الش ......





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