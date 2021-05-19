طقس العراق: أجواء صافية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة

2021/05/19 | 10:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تشير التنبؤات الجوية، اليوم الأربعاء، إلى استقرار الحالة الجوية في عموم البلاد مقابل انخفاض طفيف في معدلات الحرارة في مناطق الوسط والشمال فقط.وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في إيضاح، انه “من متوقع تواصل الاستقرار الجوي وانعدام فرص الامطار بسبب تأثير المنخفض الحراري السطحي الجاف القادم من الجزيرة العربية تزامنا مع سيطرة قوية […]

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