2021/05/19 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص أعلن محافظ المثنى أحمد منفي عن منح مبلغ 500 مليون دينار من موازنة المحافظة لعام 2021 للمساهمة في علاج المصابين بمرض السرطان من أبناء المحافظة .وأكد منفي في تصريح خاص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تخصيص 500 مليون دينار دعماً لعلاج المصابين بمرض السرطان في المثنى المركز الخبري الوطني.

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