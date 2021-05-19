وزير الخارجية اللبناني يتنحى عن منصبه

2021/05/19 | 10:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبناني ، شربل وهبة، طلب إعفائه من مهامه للرئيس ميشال عون، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل في قناة "الحرة".

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