2021/05/19 | 10:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يؤشر فوضى بالتخطيط تسببت بالمشاكل ويؤكد: السلاح والتصفية ليس حلاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/19 | 10:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤشر فوضى بالتخطيط تسببت بالمشاكل ويؤكد: السلاح والتصفية ليس حلاً ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤشر فوضى بالتخطيط تسببت بالمشاكل ويؤكد: السلاح والتصفية ليس حلاً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).