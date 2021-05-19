محافظة كربلاء تعلن تشكيل لجنتين للبحث عن قتلة إيهاب الوزني

2021/05/19 | 10:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت عن تعاون كبير بين اللجنتين (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت محافظة كربلاء، تشكيل لجنتين تحقيقيتين لمعرفة الجهات التي اغتالت إيهاب الوزني والناشطين الآخرين.

وقال المحافظ نصيف جاسم الخطابي للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "المحافظة تسعى بكل جهد في متابعة نتائج التحقيق الذي تقوم به اللجنة الخاصة بجريمة اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني والنشطاء الآاخرين الذين تم اغتيالهم ومن بينهم الروائي علاء مشذوب وفاهم الطائي".

وأضاف أن "لجنة اخرى شُكلت بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وسنقدم لها الدعم الكامل للوصول إلى الجناة، مؤكدًا "وجود تعاون كبير بين اللجنتين".

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