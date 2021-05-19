التحالف الدولي يسلم العراق اسلحة متنوعة

2021/05/19 | 10:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة تسلم ذخيرة واسلحة من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، اليوم الاربعاء.

وجاء في بيان للقيادة انه "ضمن اطار دعم القوات العسكرية العراقية للقضاء على الارهاب سلمت قوات التحالف ( قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب ) ذخيرة و اسلحة تقدر ب 1,407,938 دولار الى قيادة عمليات الجزيرة في قاعدة عين الاسد الجوية".

وحسب بيان القيادة "تأتي هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014".

PUKmedia / وكالات

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